نعي رسمي وتخصيص دخل مباراة لعائلته.. وداع مهيب للإعلامي السعودي خالد قاضي

نعي رسمي وتخصيص دخل مباراة لعائلته.. وداع مهيب للإعلامي السعودي خالد قاضي

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

أثار الإعلان عن وفاة الإعلامي السعودي المخضرم، خالد قاضي، مساء السبت، مشاعر حزن واسعة في المملكة، لاسيما في الأوساط الرياضية وسط حضور رسمي في النعوات وتعاطف واسع مع عائلة الراحل.

فقد نعت وزارة الإعلام السعودية، الإعلامي قاضي عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، حيث تصدرت نعوات الراحل والتعاطف مع عائلته والإشادة بتاريخه المهني، تغردات السعوديين في الموقع واسع الاستخدام.

وقالت الوزارة في تغريدتها “تنعى وزارة الإعلام الإعلامي “خالد قاضي”، الذي وافته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

كما أعلن رئيس هيئة الرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، عن تخصيص دخل مباراة ناديي الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من الدوري، لأسرة خالد قاضي، مقدماً تعازيه لها ودعاءه للراحل.

وحضر عدد كبير من إعلاميي السعودية، يتقدمهم العاملون في عالم الرياضة، وكرة القدم، في نعي زميلهم خالد ووداعه، سواء بتدوينات مؤثرة أو بإعادة نشر ذكرياتهم معه، موثقةً بالصوت أو بالصورة.

ولم يغب الرياضيون السعوديون، الحاليين أو السابقين، عن نعي ووداع قاضي، لاسيما لاعبو كرة القدم التي كانت المحور الرئيس لعمل الإعلامي السعودي الرياضي طوال أربعة عقود تقريباً.

كما حضر عدد كبير من السعوديين، لاسيما جماهير الرياضة، يتقدمهم مشجعو الأندية، والأهلي خاصةً، كونه فريق الراحل المفضل، في نعي ووداع قاضي.

وتوفي قاضي مساء السبت متأثراً بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية قبل نحو عشرة أيام.

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