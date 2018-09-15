نعي رسمي وتخصيص دخل مباراة لعائلته.. وداع مهيب للإعلامي السعودي خالد قاضي

أثار الإعلان عن وفاة الإعلامي السعودي المخضرم، خالد قاضي، مساء السبت، مشاعر حزن واسعة في المملكة، لاسيما في الأوساط الرياضية وسط حضور رسمي في النعوات وتعاطف واسع مع عائلة الراحل.

فقد نعت وزارة الإعلام السعودية، الإعلامي قاضي عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، حيث تصدرت نعوات الراحل والتعاطف مع عائلته والإشادة بتاريخه المهني، تغردات السعوديين في الموقع واسع الاستخدام.

وقالت الوزارة في تغريدتها “تنعى وزارة الإعلام الإعلامي “خالد قاضي”، الذي وافته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

تنعى وزارة الإعلام الإعلامي "خالد قاضي"، الذي وافته المنية اليوم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#خالد_قاضي pic.twitter.com/kbklAWf1rK — وزارة الإعلام (@media_ksa) September 15, 2018

كما أعلن رئيس هيئة الرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، عن تخصيص دخل مباراة ناديي الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من الدوري، لأسرة خالد قاضي، مقدماً تعازيه لها ودعاءه للراحل.

اسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صادق العزاء لأسرته ولنا جميعاً

إنا لله وإنا إليه راجعون. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 15, 2018

سيتم تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة لأسرة خالد قاضي رحمه الله، وسيتم تعويض الأهلي بقيمة الدخل من الهيئة العامة للرياضة. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 15, 2018

وحضر عدد كبير من إعلاميي السعودية، يتقدمهم العاملون في عالم الرياضة، وكرة القدم، في نعي زميلهم خالد ووداعه، سواء بتدوينات مؤثرة أو بإعادة نشر ذكرياتهم معه، موثقةً بالصوت أو بالصورة.

..وتوقف «القلب الطيب» عن النبض كان من آخر كلامه في الدنيا : «لا تنسوني من دعواتكم، احتاجها والله.. والحمدلله على كل شيء» يا رب أرزق #خالد_قاضي الجنة، واملأ قلب زوجته وأولاده واشقائه وجميع أهله واصدقائه سكينة وثباتًا وصبرا، وجازاهم خيرًا وأجرا (..وأنت أرحم الراحمين) pic.twitter.com/0qAwgwjNi7 — أحمد الفهيد (@alfheedA) September 15, 2018

فقدنا اليوم رجلا كريما طيبا حسن المعشر واعلاميا مخضرما واهلاويا عاشقا ، لقد ترك فينا جميعا كزملاء له اثرا لن يزول ، رحم الله صديقي واخي الأكبر #خالد_قاضي والذي كان يطمنا قبل 4 ساعات فقط على حالته الصحية ويطالبنا بالدعاء له ، الله يرحمك يا ابوعنان وكأنك قبل قليل كنت تودعنا . pic.twitter.com/ye6cadCxH0 — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 15, 2018

ولم يغب الرياضيون السعوديون، الحاليين أو السابقين، عن نعي ووداع قاضي، لاسيما لاعبو كرة القدم التي كانت المحور الرئيس لعمل الإعلامي السعودي الرياضي طوال أربعة عقود تقريباً.

إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الاستاذ #خالد_قاضي وأدخله فسيح جناته

خالص التعازي والمواساة لأسرته الكريمة pic.twitter.com/qNqOFY4GVA — omar alsomah (@omaralsomah) September 15, 2018

كما حضر عدد كبير من السعوديين، لاسيما جماهير الرياضة، يتقدمهم مشجعو الأندية، والأهلي خاصةً، كونه فريق الراحل المفضل، في نعي ووداع قاضي.

اللهم اغفر له، وارحمه، وتجاوز عنه،

وأحسن عزاء أهله وذويه،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

#خالد_قاضي — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) September 15, 2018

وتوفي قاضي مساء السبت متأثراً بمضاعفات عمل جراحي لاستئصال الزائدة الدودية قبل نحو عشرة أيام.