بالصور.. تعرّف على فاطمة بنت فهد التي ادعت اختطافها في السعودية‎

نشر مغردون سعوديون، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، معلومات عن الفتاة، فاطمة بنت فهد بن سعيد، ابنة الفنان السعودي الراحل فهد بن سعيد التي ادعت أنّها تعرضت للاختطاف.

ويكشف ما نشره المغردون أن هذه الفتاة غريبة الأطوار، ومتورطة في ممارسات ربما أدت إلى إصدار قرار من السلطات بتوقيفها.

وقال حساب فتاة تدعى “أمل بنت خالد”، إنّ فاطمة بنت محمد “طالبة شريعة”، وتداولت بعض صورة لها وهي تضع وشمًا على ذراعها مكتوبًا عليه “أنا ولية أمري”.

وكتبت بنت خالد:”طلعت طالبة شريعة وحاطه وشم أنا ولية أمري، لأن والدك ميت، طبيعي تتولين نفسك جعلك ما يتولاك إلا واحد ما يخاف ربه.. عمومًا عليها إيقاف خدمات، وتم استدعاؤها بحسب القانون، وهي مسوية نفسها ملحدة تبي تصير لاجئة في كندا، أو بريطانيا، ما قدرت تنحاش لأنها ما تقدر تسافر، قالت ما لي إلا كذا”.

#اختطاف_فاطمه_بنت_فهد

طلعت طالبة شريعه وحاطه وشم انا ولية امري

لان ابوك ميت طبيعي بتولين عمرك جعلك مايتولاك الا واحد مايخاف ربه

عموما" عليها ايقاف خدمات وتم استدعائها حسب القانون وهي مسويه ملحده تبي تصير لاجئه في كندا او بريطانياماقدرت تنحاش لانها ماتقدر تسافر قالت مالي الا كذا pic.twitter.com/TBomdkI90k — أمل بنت خالد ????????MBS???? (@amalkhaled511ad) September 14, 2018

كما نشر حساب مواطن آخر يدعى “سعد العتيبي”، صورتين لفاطمة، وأخرى لتعليق لها تمنت فيه “هدم الكعبة”.

وكتب العتيبي:”لا أُحب أن اتشمّت بأحّد، ولكن من يتطاول على بيت الله وقبلة المسلمين، ومن يحرّض النساء العفيفات على التمّرد والانحطاط عليه من الله ما يستحق، سبحانك يا من تُمهِل ولا تُهمِل”.

#اختطاف_فاطمه_بنت_فهد

لاأُحب ان اتشمّت بـ أحّد ولكن من يتطاول على بيت الله وقبلة المسلمين ومن يحرض النساء العفيفات على التمّرد والإنحطاط عليه من الله مايستحق !!

سبحانك يامّن تُمهّل ولاتُهمِل . pic.twitter.com/WIxxN0lwH9 — Saad.m.Al-Otaibi (@vcmm980) September 14, 2018

ولايمكن لـ”إرم نيوز” الجزم بصحة هذه المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فاطمة بنت فهد بن سعيد، ابنة الفنان السعودي الراحل فهد بن سعيد، نشرت في وقت سابق الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه إنها تعرضت لعملية اختطاف واحتجاز في أحد الفنادق في منطقة بريدة.

وعلّقت شرطة منطقة القصيم على هذه المزاعم مؤكدة أن “تلك المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها”.