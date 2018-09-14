ما حقيقة اختطاف فاطمة بنت فهد؟‎ (فيديو)

علّقت شرطة منطقة القصيم في السعودية، مساء الجمعة، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة حول اختطاف الناشطة فاطمة بنت فهد بن سعيد ابنة الفنان السعودي الراحل فهد بن سعيد.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه “تم رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تدّعي من خلاله تعرضها للاختطاف”، موضحًا أن “تلك المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها”.

وتابع المتحدث، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”:”كانت المرأة (فاطمة) وقت تسجيل المقطع داخل شقة مفروشة في مدينة بريدة اليوم الجمعة الموافق 4 / 1 / 1440هـ ، ولم تكن في حالة اختطاف إطلاقًا كما ادّعت، وحينما طلبت الجهات الأمنية منها الامتثال لما صدر بحقها رفضت الاستجابة، وبادرت بالقيام بتسجيل المقطع الذي تزعم فيه تعرضها للاختطاف”.

وأشار إلى أنه “أثناء محاولة إقناعها اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مهددة بإيذاء نفسها، حيث تمكنت الجهات الأمنية من السيطرة عليها ومنعها من الإقدام على أي فعل تعرض به نفسها للأذى، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها”.

وكانت الناشطة فاطمة بنت فهد بن سعيد، ابنة الفنان السعودي الراحل فهد بن سعيد، نشرت في وقت سابق الجمعة، مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه إنها تعرضت لعملية اختطاف واحتجاز في أحد الفنادق في منطقة بريدة.

وأطلقت بنت فهد، في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، نداء استغاثة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي تصرخ قائلة “إنها مخطوفة من قبل أشخاص مجهولين، وإنهم وضعوها في فندق خاص”.

وكتبت، في تغريدتها التي أرفقتها مع مقطع الفيديو:”ساعدوني لأنه توجد قضية ضد شرطة منطقة القصيم في المباحث الإدارية وفِي المحكمة الإدارية ساعدوا ابنتكم بنت فهد بن سعيد اليتيمة، اعتبروني ابنتكم”.