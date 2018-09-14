الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الجمعة، صاروخًا باليستيًا ودمرته بعد أن أطلقته ميليشيا الحوثي، التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: “إنه وفي تمام الساعة السادسة وثماني وثلاثين دقيقة (38 : 18)، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات”.

وأكد التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)؛ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار التحالف إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن (195) صاروخًا، تسببت في استشهاد (112) مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.