بتذاكر مجانية.. انطلاق نهائي سباق طائرات “الدرونز” العالمي في السعودية

تنطلق في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، المنافسات الرسمية لنهائي سباق طائرات “الدرونز” العالمي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وسط متابعة من عشاق منافسات الطائرات من دون طيار من كل دول العالم.

ويشارك في النهائي طيارون من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وفرنسا، وجميعهم من الأسماء المعروفة في عالم منافسات الدرونز على المستوى العالمي.

التحدي لم ينتهِ بعد..انتظرونا اليوم الجمعة الساعة 7 مساءً في تحدي الأبطال و #نهائي_سباق_الدرونز العالمي بـ @kaec_saudi @DroneRaceLeague pic.twitter.com/cgf1DGCJ0t — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) September 13, 2018

وأنهى المشاركون في النهائي السعودي 6 مراحل سابقة ضمن سلسلة سباقات الدرونز لعام 2018 والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا.

وتشرف الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على تنظيم البطولة في نسختها الثالثة بعد أن أُقيمت نسختا العامين الماضيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأتاح الاتحاد السيبراني السعودي، حضور السباق للجميع، من خلال حجز التذاكر المجانية المعلن عنها في حسابات الاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي.

وأُقيم على هامش النهائي، يوم أمس الخميس، سباق بطائرات الدرونز لهواة سعوديين، عقب حضورهم ورشة تدريبية تختص بتركيب طائرات الدرونز والتحليق بها تحت إشراف فريق DRL العالمي.

واستخدم المشاركون السعوديون وعددهم 16 طالبًا وطالبةً في سباق الدرونز، أحدث طائرات الدرونز ” Racer3″، بعد أن تدربوا على كيفية تركيبها وبرمجتها.

ولمح رئيس الاتحاد، سعود القحطاني، قبل انطلاق النهائي، إلى قرب صدور تشريعات ناظمة لطائرات الدرونز في السعودية، بالتزامن مع سعي حثيث من الاتحاد لتطوير صناعة طائرات الدرونز ومبتكريها.

خسر المتسابق "جاب707" في اللحظات الأخيرة نهائي 2017؛ واليوم ينافس من أجل لقب عام 2018! @kaec_saudi @DroneRaceLeague#DRL_في_السعودية#نهائي_سباق_الدرونز pic.twitter.com/gvSERn64dS — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) September 14, 2018

المتسابق "نرك"

شكّ الجميع في قدرته على الوصول إلى #نهائي_سباق_الدرونز، لكنه خذلهم وانتصر لنفسه بالعزيمة والإصرار.@kaec_saudi @DroneRaceLeague#DRL_في_السعودية pic.twitter.com/RpNG6emt20 — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) September 14, 2018