تعمل على ظهر السفن.. السعودية تتسلم أول طائرة مروحية متعددة المهام من “لوكهيد” الأمريكية (صور)

تسلمت القوات البحرية السعودية الطائرة الأولى من مشروع المروحيات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R)، التي تعمل من على ظهر السفن.

وكان قد دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، يوم أمس الخميس في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية بولاية نيويورك الأمريكية، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R)، وفقًا لما ذكرتهُ وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الجمعة.

وأوضح الغفيلي، خلال حفل التدشين، أن انضمام الطائرات العمودية القتالية المتعددة المهام (Seahawk) (MH-60R) للقوات البحرية السعودية، يأتي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع.

وأشار إلى أن “الطائرات تمتلك أحدث التقنيات العسكرية، كما تتميز بالقدرات القتالية العالية للحروب السطحية وتحت السطحية، مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة، ولتسهم بالمشاركة مع القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري بالمنطقة”.

بدوره، عدّ مدير برنامج التعاون الدولي بالقوات البحرية الأمريكية اللواء فرانسيس مورلي، المشروع بأنه فرصة لتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن “تسليم هذه الطائرات يمثل تطورًا لهذه العلاقة التاريخية”.

وتأتي هذه المروحيات، ضمن صفقة أعلن عنها عام 2015، وتحصل السعودية بموجبها على 10 مروحيات من طراز Sea Hawk MH-60R وما يرافقها من دعم لوجيستي وقطع غيار وتدريب للأطقم بقيمة 1.9 مليار دولار، وفق إعلام محلي سعودي.