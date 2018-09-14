ما هو مصير الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس في حفل بالسعودية؟

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية، أن الفتاة التي احتضنت المطرب العراقي ماجد المهندس خلال حفله في مهرجان سوق عكاظ، لا تزال موقوفة رهن التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة إيقاع عقوبة التحرش عليها، وهي السجن عامان وغرامة 100 ألف ريال (26,666 دولار).

وذكرت المصادر لصحيفة “مكة”، أن موكل الفتاة طلب مهلة للرد على التهم الموجهة لموكلته، وهي مخالفة الآداب العامة والتحرش.