سأله عن اسمه فطرحه أرضًا.. طالب سعودي يعتدي على معلمه بعنف (صور)

اعتدى طالب في مدرسة ثانوية في الطائف السعودية أمس الخميس على معلمه، بلكمة في أنفه داخل الفصل، مسببًا له نزيفًا وإصابة بالغة.

وبحسب صحيفة “تواصل” المحلية، كشفت مصادر أن الحادثـة وقعت عندما سأل المعلم الطلاب عن أسمائهم للتعرف عليهم، وحينما سأل الطالب المعتدي عن اسمه، فوجئ به يسدد له لكمة قوية مباشرة في أنفه أسقطته أرضًا.

وأضافت المصادر أن الطالب المعتدي هرب من المدرسة بعد اعتدائه على المعلم، فيما تقدم الأخير ببلاغ إلى الشرطة، وأرسلت المدرسة محضرًا رسميًا لإدارة تعليم الطائف.

وأظهرت عدة صور تلطخ ثوب المعلم بالدماء، جرّاء نزيف أنفه، في حين باشر الهلال الأحمر بالإسعافات الأولية.