سعودي يقتل أمه وأخته “خنقًا”

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، حكم القتل حدًا بحق سعودي بمدينة جازان، أقدم على قتل والدته وأخته خنقًا.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، أصدرت الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل في الجاني، مبينة أن محمد مباركي، وهو سعودي الجنسية، قتل والدته وتدعى زهراء مباركي، سعودية أيضًا، وذلك بخنقها بيديه وبخمارها، حيث لفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة، وقيامه بخنق أخته بسلك كهربائي حتى فارقت الحياة.

وقضت المحكمة بالحكم على الجاني بالقتل حدًا؛ لقتله المجني عليهما “غيلة” وذلك بعد ثبوت ارتكاب جريمته.