السعودية تبدأ محاكمة نجل داعية اعترض على سجن والده

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، يوم الإثنين، النظر في دعوى أقامتها النيابة العامة ضد نجل داعية سعودي اعترض على سجن والده الموقوف.

وسلمت المحكمة المتهم لائحة الدعوى؛ للرد عليها في الجلسة المقبلة، حيث تضمنت تهمتين رئيسيتين، أولاهما، “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التحريض وإثارة الفتنة ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع تويتر تظهر ذلك المجرم”.

فيما تمثلت التهمة الثانية في “تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تعمد إتلاف الأدلة الإلكترونية الموجودة بجهاز الهاتف الجوال العائد لوالده، وتضليل الجهات الأمنية من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف فور تلقيه خبر القبض عليه، إضافة إلى تخزينه ونشره عدة تغريدات فيها إثارة للفتنة وتأليب الرأي العام ضد الدولة وإظهار أن والده وقع تحت الظلم باعتقاله”.

وطلب المدعي العام في النيابة العامة، “الحكم بإدانته بما أسند إليه، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ”.

كما طالب، “بالحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ ومصادرة جهاز هاتفه الجوال، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته”.

وأوردت النيابة العامة في الدعوى مطالبتها “بالحكم بمنع المتهم من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ”.