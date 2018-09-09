بالفيديو.. السعودية تلاحق صيادين أثاروا غضب نشطاء بيئيين

بدأت الجهات المختصة في السعودية، يوم الأحد، بملاحقة صيادين محليين أثاروا غضبًا واسعًا في البلاد، لا سيما لدى نشطاء “الحياة الفطرية”، وذلك بعد أن قتل الصيادون ضبعًا و”نيصًا” وسلخوهما في ختام عملية تعذيب للحيوانين.

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إنها اطلعت على الفيديو الذي ظهر فيه قتل الحيوانين، وبلغت “الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”، دون أن تحدد الجهة المختصة بملاحقة الصيادين في ظل عدم وجود شرطة بيئية في المملكة.

وقوبل تدخل الهيئة بتأييد واسع من الغاضبين من الحادثة، وسط مطالب بتسريع إنشاء جهاز شرطة متخصص بالبيئة، وتعديل التشريعات البيئية بحيث يتم فرض عقوبات مشددة على مخالفيها.

وأثار مقطعا فيديو لذبح الحيوانين ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم ذبح الضبع بعد إطلاق النار عليه وتعذيبه، فيما تم ذبح حيوان النيص أو الشيهم بعد ضربه على رأسه قبل ذبحه بسكين أمام كاميرا التصوير.

ولم تتضح بعد هوية الصيادين ومكان الحادثة تحديدًا، لكنها تضاف لفيديوهات توثق عمليات صيد وذبح لحيوانات مخالفة للقوانين البيئية في البلاد، لاسيما عمليات الصيد الجماعية لحيوان الضب الصحراوي.

ويشكل الصيد في الصحراء، هواية محببة لكثير من السعوديين، حيث يخرجون في مجموعات صغيرة بسياراتهم لملاحقة حيوانات الصحراء أو الطيور العابرة فيها رغم الانتقادات التي توجه لهم من نشطاء البيئة والحياة الفطرية.

#هل_تبتسي نعم بكيت ودمعت عيوني لما شفت هذا الفديو حسبي الله عليهم pic.twitter.com/k40R200eiw — Abdallah – (@Abdalla1408) September 9, 2018

أُقسم بالله ان هذا تصرف غير طبيعي

ويجب أن يؤخذ على يدهم!

بعيداً عن منظره المقرف المقزز ليكون طعاماً للبشر

السؤال/ هل يجوز ضربه بالعصى ثم ذبحه وسلخه وأكله!؟ pic.twitter.com/TgyJjcqkin — بسام فتيني (@bassam4071) September 9, 2018

تود #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية التوضيح للجميع أنها وبكل أسف اطلعت على مايتم تداوله من مقاطع وصور يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية وأن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وادراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي. — الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) September 9, 2018

وتعكف السعودية على تشكيل جهاز شرطة بيئية يعمل على ضبط السلوك البيئي ومنع التجاوزات والمخالفات، بضبط المخالفين لسلامة وصحة البيئة ومراقبة ومعاقبة الأفعال التي تشكل انتهاكًا واضحًا لصحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة.

وتشكل مهام الشرطة البيئية عند إنشائها منع الصيد الجائر والاحتطاب الجائر، والتعدي على المحميات وعلى التنوع الحيوي، والعبث بالممتلكات العامة ورمي النفايات والتلوث بأشكاله المادي والسمعي والبصري كتلوث الهواء بأدخنة المصانع والسيارات وتلوث المياه الجوفية ومياه البحار وتلوث التربة والمحاصيل والأطعمة والتدخين والشيشة في الأماكن العامة، وسرقة المياه والرمال والصخور والأراضي والشواطئ، إضافة لنشر الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع.