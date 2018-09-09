حليمة بولند تحذف فيديو هدية عبدالصمد القرشي المثير للجدل

حليمة بولند تحذف فيديو هدية عبدالصمد القرشي المثير للجدل

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

حذفت النجمة الكويتية، حليمة بولند، جزءًا من مقاطع سناب شات أظهرت تلقيها هدايا متنوعة خلال وجودها في العاصمة الرياض، بينها هدية قيمة قيمتها ثلاثة ملايين ريال.

واختفى مقطع السناب الذي يظهر لحظة فتح موظفين لصندوق كبير يحتوي 20 علبة عطر فاخر، أمام الإعلامية الكويتية التي قامت بحذفه بعد أن طالبها مدونون سعوديون بتوضيح حقيقة الهدية.

وجاءت مبادرة بولند بحذف المقطع بعد أن أصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيها من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقعت معها أي عقد إعلاني.

ووضع بيان الشركة السعودية الخاصة، حليمة بولند في واجهة القضية التي أغضبت كثيرًا من أبناء المملكة، بسبب عبارة الإهداء التي وصفت النساء بالجواري أمام حليمة.

وطالب مغردون سعوديون في موقع “تويتر” الذي كان الساحة الساخنة لقصة بولند وهديتها، من الفنانة الكويتية أن توضح هوية مرسل الهدية كي تنفي الاتهامات ضدها.

واكتفت بولند بالقول إنها لا تعلم من أرسل الهدية، لتزيد بذلك حدة الانتقادات ضدها، ومطالبتها بالتوضيح مع اتساع دائرة الجدل حول القصة.

ويقول مغردون سعوديون، إن مرسل الهدية قد يكون بولند نفسها بهدف الدعاية لنفسها.

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