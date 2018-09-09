حليمة بولند تحذف فيديو هدية عبدالصمد القرشي المثير للجدل

حذفت النجمة الكويتية، حليمة بولند، جزءًا من مقاطع سناب شات أظهرت تلقيها هدايا متنوعة خلال وجودها في العاصمة الرياض، بينها هدية قيمة قيمتها ثلاثة ملايين ريال.

واختفى مقطع السناب الذي يظهر لحظة فتح موظفين لصندوق كبير يحتوي 20 علبة عطر فاخر، أمام الإعلامية الكويتية التي قامت بحذفه بعد أن طالبها مدونون سعوديون بتوضيح حقيقة الهدية.

وجاءت مبادرة بولند بحذف المقطع بعد أن أصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيها من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقعت معها أي عقد إعلاني.

ووضع بيان الشركة السعودية الخاصة، حليمة بولند في واجهة القضية التي أغضبت كثيرًا من أبناء المملكة، بسبب عبارة الإهداء التي وصفت النساء بالجواري أمام حليمة.

وطالب مغردون سعوديون في موقع “تويتر” الذي كان الساحة الساخنة لقصة بولند وهديتها، من الفنانة الكويتية أن توضح هوية مرسل الهدية كي تنفي الاتهامات ضدها.

واكتفت بولند بالقول إنها لا تعلم من أرسل الهدية، لتزيد بذلك حدة الانتقادات ضدها، ومطالبتها بالتوضيح مع اتساع دائرة الجدل حول القصة.

ويقول مغردون سعوديون، إن مرسل الهدية قد يكون بولند نفسها بهدف الدعاية لنفسها.

بعد التمحيص في مقطع #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث

أعتقد أحد الأمرين

إما أنها هي نفسها من اشترت الهدية وعملت السيناريو للفت الانتباه، أو أن أحدهم استغلها وعمل لها مقلب وضحك عليها، ليحقق حاجة في نفسه، وأنا أرجّح الثانية، في الحالتين هي أثبتت انها "مخفّة" وعليكم السلام. — نايفكو NAIF (@naifco) September 9, 2018

هذا الكلام لا يعني إلا شيء واحد فقط، أنها هي @halima من اشترى هذه العلبة وأنتم @ASQ_Group من طبع اسم #خادم_الحرمين_الشريفين للإيحاء الى متابعيها أنها هدية من قيمة من سيدي @KingSalman وتم تصوير هذه التمثيلية الفاشلة لإثارة الرأي العام. #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناثَ pic.twitter.com/k3pkNLcEkD — MBS????????﮼محمد،بن،عبدالعزيز (@malmosallam) September 9, 2018

اعتقد ان الهدية مجرد سيناريو منها ردا على الطرد اللي حصل لها من النادي. وكلمة "جارية" مقصودة خاصة اثناء تواجدها في الرياض. واذا كان توقعي صحيح فهي محاولة بائسة يا حليمة @halima لان نساء المملكة يتباهن بالعلوم والانجازات العالمية????#عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث — هدى الشمري (@D_hoda_one) September 9, 2018