حليمة بولند تتلقى هدية بـ3 ملايين ريال سعودي (فيديو)

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها، بمقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”، أثناء تواجدها في أحد الفنادق الكبرى في الرياض بالسعودية.
واستعرضت حليمة مجموعة من الهدايا القيمة من الورود والذهب التي جاءت إليها من معجبيها في الرياض.
ولكن المفاجأة الكبرى هي قيام أحد المعجبين السعوديين بها بإرسال هدية باهظة الثمن تقدر بـ3 ملايين ريال سعودي، مكتوب عليها: “إلى حليمة عبد الجليل بولند.. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”.
والهدية هي عبارة عن شنطة ضخمة جدًا تحتوي على مجموعة من أفخم أنواع العطور، بالإضافة إلى عمل زجاجات عطور مخصوصة باسمها وأسماء أفراد عائلتها.