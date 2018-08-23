حليمة بولند تكشف حقيقة حملها من طليقها (فيديو)

سخرت الإعلامية حليمة بولند من الأخبار الصحفية التي تم نشرها حول حملها من طليقها المحامي عبد الرازق العنزي، بعد نشرها صورة عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” مكتوب عليها أنها استيقظت من النوم ووجدت نفسها تشتهي اللوز البحريني فجأة، مما أعطى إيحاء لمتابعيها أنها حامل.

وقالت الإعلامية الكويتية الشهيرة – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- أنها لا تشارك جمهورها أسرار حياتها الشخصية، وإنما تحاول إشراكهم في أمور عادية مثل كل النجمات، ولكن أخبارها هي فقط التي يتم تضخيمها والتركيز عليها بشكل غريب.

وتعجبت حليمة بولند من مطالبة البعض لها بتصديق خبر حملها أو تكذيبه، لافتة إلى أن الصحافة تصر على أن تجعل منها مادة يهتم بها الصغير والكبير ولا تتركها في حالها، على الرغم من أن حياتها الخاصة تهمها وحدها.

ودخلت بولند في نوبة من الضحك خلال قراءتها مجموعة من الأخبار التي تتناول قصة حملها، مشيرة إلى أن شر البلية ما يضحك، لأن بمجرد كلمة صغيرة منها تم تداول الكثير من الأخبار بشكل مبالغ فيه.