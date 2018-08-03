بالفيديو.. حليمة بولند تعترف بطلاقها وتكشف عن السبب

أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، خبر طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي، وذلك بعدما نشرت على حسابها الرسمي في “سناب شات” مقطعًا موثقًا لصديقتها الدكتورة فوزية الدريع تكشف أسباب الطلاق.

وبعد محاولات عديدة من “بولند” تجاهل ما انتشر عن طلاقها، أقرت أخيرًا بذلك، حيث دافعت الدكتورة فوزية، عبر مقطع فيديو، عن حليمة بولند، مبينة أنها نصحتها بالتريث في الزواج، بعد أن شاهدتها قد تنازلت كثيرًا في سبيل حبها لزوجها، مشيدة بذات الوقت بـ”أخلاقه”.

وأضافت، أنّ آخر مرة شاهدت فيها حليمة لاحظت أنها قد تغيرت تمامًا، حيث كانت ترتدي العباءة و”الشيلة”، إرضاء لزوجها، الذي قدمت له تنازلات كثيرة.

وتابعت: “وجاني تلفون بكى ونواح من حليمة، عبدالرزاق معصب، ش السالفة عبدالرزاق أصر إن أنا بعد حوارات يبيني البس نقاب ما أقدر، نقاب بعد تصير الثورة المعاكسة، حاوري ناقشي إلا النقاب.. وهذا اللي فرقهم”.

وكانت حليمة بولند قد تزوجت من المحامي العنزي في شهر مايو/أيار الماضي، وأعلنت اعتزالها عملها إكرامًا لزواجها، لكن سرعان ما وقع الطلاق بينهما بعد شهرين فقط من الزواج.