القبض على مقيم تحرش بموظفات في السعودية (صورة)

قالت مصادر سعودية إن السلطات الأمنية تمكنت، اليوم السبت، من القبض على وافد، أظهر مقطع فيديو متداول تحرشه بموظفات بأحد المحلات التجارية في المملكة.

وكانت النيابة العامة السعودية أصدرت، في وقت سابق، أمرًا بالقبض على المقيم، بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بحادثة التحرش على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، فقد نشطت النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

وجاء القرار بالقبض على المتحرش بناءً على توجيهات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

وبدا المقيم في المقطع المتداول مرتديًا زيًا يُشبه الأزياء الباكستانية، وهو في وضع مخل بالآداب.