بالصور.. شخص يحرق 14 سيارة في السعودية

أطاحت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية بشخص قام بإحراق 14 سيارة في أثناء توقفها في أحياء متفرقة بجنوب مدينة بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني إن إجراءات البحث والاستدلال التي قامت بها شرطة المنطقة حول البلاغات عن احتراق السيارات، أثبتت وجود شبهة جنائية في الأمر.

وأضاف أنه بعد البحث والتحري تم الاشتباه في شخص في العقد الثالث من العمر، مبينًا أنه بعد القبض عليه أقر بإضرامه النار في 14 سيارة باستخدام مواد سريعة الاشتعال، لافتًا إلى أنه كان يستقل دراجة هوائية لتنفيذ جرائمه في ساعات متأخرة من الليل، وفقًا لصحيفة “الرياض”.

وأوضح المتحدث الإعلامي أنه تم إيقاف المتهم بقسم الشرطة المختص، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.