تقنية مشابهة للـ”VAR” تحسم نتيجة سباق الإبل في السعودية (صور)

استعان المشرفون على مهرجان ولي العهد للهجن (الإبل) المقام حاليًا في الطائف في السعودية، بتقنية تصوير لحسم نتيجة أحد السباقات التي شهدها المهرجان في خطوة مشابهة لاستخدام تقنية “VAR” المطبقة في عالم كرة القدم.

ولجأت لجنة تحكيم أحد السباقات للتقنية التي تسمى “photo finish” لمعرفة من الفائز بالمركز الأول في سباق أقيم أمس الخميس، بعد دخول جماعي بين شعار كل من محمد عتيق بن زيتون المهيري وحشر بن ظفر الهاجري.

وقررت لجنة التحكيم بعد الرجوع لتقنية photo finish حصول البكرة “مزيونه” لمالكها محمد عتيق المهيري على المركز الأول في الشوط الثالث عشر من أشواط الفترة الصباحية، بينما نالت “خوف” لمالكها حشر الهاجري المركز الثاني.

وتعرض تقنية “photo finish ” صورًا لخط النهاية ملتقطة من على الخط بالضبط، بحيث يظهر فيها من لمس الخط أولًا من الهجن المشاركة في السباقات، وهو ما يشبه عودة حكم مباراة كرة القدم للفيديو خلال المباراة لحسم قرار لم يتمكن من اتخاذه معتمدًا على عينه المجردة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صورًا من السباق تظهر حدة المنافسة بين الهجن المشاركة في سباقات المهرجان الذي انطلق في 11 أغسطس/آب الماضي، بمشاركة محلية وخارجية كبيرة من ملاك الهجن الذين يتنافسون على مدى 40 يومًا، تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، بتوزيع الجوائز الكبيرة على الفائزين، والتي تبلغ قيمتها 45 مليون ريال.

ويشكل استخدام التقنية في المهرجان والذي تكرر أكثر من مرة، جزءًا من اهتمام سعودي متزايد على أعلى المستويات بالإبل بوصفها موروثًا ضاربًا في عمق تاريخ شبه الجزيرة العربية، سواء عبر ترقيم الإبل التي يفوق عددها المليون رأس، أو بسن قوانين وتشريعات تنظم مشاركاتها في المهرجانات والمنافسات التي تنظمها المملكة مخصصةً جوائز مالية كبيرة لها.