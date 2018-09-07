مشاهد خلابة من الأمطار الغزيرة في حائل السعودية

شهدت منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، ليلة الخميس – الجمعة، أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة، لكنها خلّفت مشاهد خلابة في هذه المنطقة السياحية من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت تنبيهات لسكان مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف وحائل في الساعات الماضية.

وأكدت أن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ستستمر.

وتشهد معظم مناطق المملكة هطولًا غزيرًا للأمطار ورعودًا وصواعق ورياحًا شديدة، وسبق أن شهدت منطقة مكة المكرمة في اليومين السابقين حوادث بعد هبوب رياح شديدة ورعود وصواعق عليها.

ووّثقت عدة مقاطع فيديو متداولة من مواطنين، الأمطار والرياح الشديدة، التي شهدتها منطقة حائل.

من بروق الشعبه جنوب المستجده جنوب حائل

قبل قليل pic.twitter.com/uwivNn9eVD — عادل المسمار (@adel999901) September 6, 2018

حي صبابه الان ما شاء الله

'#حايل_الان

عبدالله العبوش pic.twitter.com/pFwdgD6zdr — منبر طقس حائل (@hailamtr) September 6, 2018