ما حقيقة وجود مواد مخدرة في “الفراولة السريعة” بالسعودية؟

أوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية، الخميس، حقيقة وجود مواد مخدرة في “الفراولة السريعة” المقدمة لطلبة المدارس بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بندر الرميحي، إن ما يعرف بحبوب “الفراولة السريعة” تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات ولا تحوي أي مواد مخدرة كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرميحي إنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج وتبين أن مكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى تدعى “كراكولين” تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر كأي منتج آخر.

ودعا الرميحي إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات حول أي موضوع يطال أمن المجتمع، لافتًا إلى أن مثل هذه الشائعات تنتشر مع كل عام دراسي.