حقيقة إغلاق “الجسر المعلق” بالرياض السعودية

نفت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، ما تردّد خلال الساعات الماضية، حول إغلاق “الجسر المعلق” بالرياض؛ وذلك لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال مصدر مطلع في الوزارة، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية: هذا الخبر لا أساس له من الصحة، بل يعتبر إشاعة، ويأتي تِباعًا لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

وكانت شائعة قد جرى تداولها، في الساعات الماضية، مضمونها إغلاق “الجسر المعلق” بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، وبشأن الحركة المرورية فسيتم تحويلها إلى طريق مكّة (طريق المية)، وهو ما نفاه المصدر.