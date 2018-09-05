إصابة 26 شخصًا بشظايا صاروخ بالستي حوثي دمرته الدفاعات السعودية (صور)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء يوم الأربعاء صاروخًا بالستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران داخل أراضي المملكة ودمرته ما أدى إلى تناثر شظاياه في المنطقة وإصابة 26 شخصًا، جميع إصاباتهم طفيفة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في نجران إن المصابين، بينهم طفلان أصيبوا إصابات مختلفة تم علاج 15 منهم في مواقعها، ونقل 11 آخرين إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء الأربعاء إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي “أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في الإصابات المذكورة.

يشار إلى أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 189 صاروخًا تسببت في استشهاد 112 مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.