إصابة 7 أشخاص إثر سقوط شظايا مقذوفات حوثية على نجران السعودية (صور)

أصيب 7 أشخاص بجروح؛ إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية على محافظة نجران جنوب السعودية، وذلك بعد أن تمكنت قوات المملكة من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن المصابين هم 4 سعوديين بينهم سيدتان، إضافة إلى مقيمين من الجنسية البنغالية، ومقيم من الجنسية الهندية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المالكي، قوله: إنه “في تمام الساعة 7:50 دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة”.

وأضاف أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، 4 مواطنين منهم سيدتان، ومقيمين من الجنسية البنغالية، ومقيم من الجنسية الهندية”.

ووصف المالكي الإصابات بالطفيفة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وقوع أضرار في محلات تجارية ومركبتين.