الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا فوق نجران

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الثلاثاء صاروخًا باليستيًا، أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة “نجران” السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية” واس” عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله: “في تمام الساعة الثامنة وسبع وخمسين دقيقة ( 57 : 8 ) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وختم قائلاً: “هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي والإنساني”.