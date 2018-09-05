مشاهد مهيبة لتساقط الأمطار في مكة على الحرم والكعبة المشرفة

مشاهد مهيبة لتساقط الأمطار في مكة على الحرم والكعبة المشرفة

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

وثَّق المصلون في الحرم المكي، مساء اليوم الأربعاء، بالصور والفيديوهات، مشاهد مؤثرة لسقوط الأمطار على الحرم والكعبة المشرفة.

ولقيت تلك الصور والفيديوهات فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولًا لافتًا بين المدونين من داخل وخارج السعودية.

وتُظهر تلك الصور زوار الحرم المكي وهم يدعون الله ويبتهلون له عند بيته العتيق خلال تساقط الأمطار.

ودعا الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للأرصاد بهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

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