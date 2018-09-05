مشاهد مهيبة لتساقط الأمطار في مكة على الحرم والكعبة المشرفة

وثَّق المصلون في الحرم المكي، مساء اليوم الأربعاء، بالصور والفيديوهات، مشاهد مؤثرة لسقوط الأمطار على الحرم والكعبة المشرفة.

ولقيت تلك الصور والفيديوهات فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولًا لافتًا بين المدونين من داخل وخارج السعودية.

وتُظهر تلك الصور زوار الحرم المكي وهم يدعون الله ويبتهلون له عند بيته العتيق خلال تساقط الأمطار.

#مكه_الان

اللهم سقيا رحمة.. لا سقيا هدم ولا عذاب ولاغرق pic.twitter.com/Da94eQtnLH — #سناب_مكة (@111mkh) September 5, 2018

#مكه_الان يعجز اللسان عن وصف كمية الراحة والسكينه والسلام بالمقطع ❤️ pic.twitter.com/osh3RUNrAE — محمد القرني (@hm181822) September 5, 2018

#مكه_الان يعجز اللسان عن وصف كمية الراحة والسكينه والسلام بالمقطع ❤️ pic.twitter.com/osh3RUNrAE — محمد القرني (@hm181822) September 5, 2018

ودعا الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للأرصاد بهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.