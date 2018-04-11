بالفيديو.. شاهد ماذا فعل رجل في الحرم المكي ليحمي زوجته من الأمطار

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، مقطعًا مصورًا لرجل يرد عن زوجته الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الحرم المكي الشريف خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الرجل وهو يغطي زوجته برداء الإحرام ليمنع عنها زخات المطر ويسران في مشهد يعكس المودة التي بينهما.

وأثار الفيديو المؤثر إعجاب المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه دليلًا على “احترام وتقدير الرجل لزوجته وعلى المحبة والتعاطف بينهما”.