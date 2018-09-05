كيف ينظر السعوديون لأول محاكمة علنية للداعية المعروف سلمان العودة؟

هيمنت محاكمة الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالنظر لكونها محاكمة علنية ظهر فيها العودة لأول مرة منذ توقيفه قبل عام بجانب عدد كبير ومتشعب من الاتهامات الموجهة ضده.

كما تكتسب محاكمة العودة أهمية إضافية لكونه الأول من بين عدد آخر من الدعاة والكتاب والأكاديميين الذين تم توقيفهم بشكل متزامن في أيلول/سبتمبر الماضي في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

في موقع “تويتر” واسع الاستخدام لدى السعوديين، تجذب محاكمة العودة عددًا كبيرًا من المواطنين وسط تباين في الآراء يمكن تلخيصه في فريق مؤيد لمطالب النيابة العامة التي دعت قضاة المحكمة إلى إعدام العودة، وفريق مدافع عن الداعية ومشكك بالاتهامات ضده، وفريق ثالث يدعو لالتزام الصمت لحين صدور حكم نهائي يدين أو يبرئ العودة.

وبينما حضر اسم العودة في تغريدات كثير من السعوديين، جذب الوسم “#سلمان_العوده_ارهابيا” العدد الأكبر منهم، بالتزامن مع تغطية إعلامية لافتة في وسائل الإعلام المحلية التي لا يسمح لها القانون بذكر اسم المتهمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.

ويقول المغرد السعودي، سعود العتيبي، في تعليقه على محاكمة العودة: “بما أن العودة وفق إجراءات المحاكمة ولَم يصدر به حكم شرعي الان. الاستعجال بالوصف خاطئ ويسيء للمملكة وقضائها لذلك ننتظر إجراءات المحاكمة”.

#سلمان_العوده_ارهابيا بما ان العوده وفق إجراءات المحاكمه ولَم يصدر به حكم شرعي الان. الاستعجال بالوصف خاطئ ويسيئ للملكه وقضائها لذلك ننتظر إجراءات المحاكمه. — sood alotaibe???????????? (@azeez19861) September 4, 2018

لكن تلك الدعوة لانتظار حكم القضاء، لم تجد آذانًا صاغية رغم تكرارها من قبل مغردين كثر، حيث دافع الإعلامي السعودي المقيم خارج المملكة، جمال خاشقجي، عن العودة قائلًا: “عيب أن تتشفَّى وتنال ممن لا يستطيع أن يرد عليك، ولا حتى يقاضيك، غدًا سيخرج حرًا أو يصطلح مع الدولة أو حتى يمضي شهيدًا يذكره الناس بالخير.. وأنت يذكرونك بموقفك هذا. وفي الغالب لن يذكرك أحد، ويهملك التاريخ”.

عيب ان تتشفَّى و تنال ممن لا يستطيع ان يرد عليك، ولا حتى يقاضيك .

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غدا سيخرج حرا او يصطلح مع الدولة او حتى يمضي شهيدا يذكره الناس بالخير .. وانت يذكرونك بموقفك هذا.

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و في الغالب لن يذكرك احد، ويهملك التاريخ .. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 4, 2018

وفي السياق الآخر، اختار الإعلامي السعودي مثيب المطرفي، نشر مقطع فيديو قال إنه يفسر سبب اعتقال العودة ومحاكمته، وكتب قائلًا: “كان الصهيوني عزمي بشارة يحلم بأن يلتقي بشباب السعودية ليحرضهم على وطنهم بحجة الحرية. فحقق حلمه سلمان العوده واستضافه في ملتقى النهضة برعاية قطرية ونقل قناة الجزيرة. كلام خطير لا يقبله ولا يبرر له أي إنسان مسلم عاقل. أجل تقولون لي قطر دولة شقيقة !”.

#سلمان_العوده_ارهابيا كان الصهيوني عزمي بشارة يحلم بان يلتقي بشباب السعودية ليحرضهم على وطنهم بحجة الحرية.

فحقق حلمه سلمان العوده واستضافه في ملتقى النهضة برعاية قطرية ونقل قناة الجزيرة.

كلام خطير لايقبله ولا يبرر له اي انسان مسلم عاقل. اجل تقولون لي قطر دولة شقيقة ! pic.twitter.com/Lkqba1DHKD — مثيب المطرفي (@Muthieb) September 4, 2018

وتشكل التوجهات الثلاث، نموذجًا لغالبية تدوينات السعوديين حول محاكمة العودة، وانقسامهم بشأنها، وهو ما تكرر في تدوينات كثير من المدونين العرب الذين انقسموا بدورهم حول الموقف من محاكمة الداعية الذي يمتلك متابعين في غالبية الدول العربية.

ومن المبكر الحديث عن صدور حكم نهائي ضد العودة بالنظر لبدء محاكمته حديثًا بجانب وجود عدد كبير من الاتهامات الموجهة ضده، والتي تشكل كل منها قضية متشعبة ترتبط بأشخاص داخل وخارج المملكة، ما يعني أن الداعية على موعد مع عدد كبير من الجلسات.

وكانت وسائل إعلام محلية، وأقارب للداعية العودة، قد نشروا جزءًا من الاتهامات الموجهة ضده من قبل النيابة العامة وبينها “دعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين وإلقائه محاضرات محرضة”.