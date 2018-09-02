بالفيديو.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام السعودية

اندلع حريق هائل ظهر اليوم الأحد، في مبنى النيابة العامة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية.
ووفق ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية، فقد باشرت فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد الحريق.
السعودية.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام
السعودية.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام التفاصيل http://erem.news/QhscjV #إرم_نيوز #السعودية #النيابة_العامة #الدمام_الان #الدمام
Posted by Erem News إرم نيوز on Sunday, September 2, 2018
حريق في مبنى النيابة العامة بالمنطقة الشرقية الآن #الدمام pic.twitter.com/q6PT291xTN
— ༼࿄ཽ༽f_h_الجنوبي ↓↓???? (@f_h_Gram) September 2, 2018
ولا تعرف لحد الساعة أسباب هذا الحريق، وما إذا كان قد أسفر عن ضحايا
#عاجل
شاهد فيديو..
الدفاع المدني يباشر حريقاً هائل في مبنى النيابة العامة بـ #الدمام_الان #حريق_النيابه_العامه_بالدمام pic.twitter.com/FauB78erxj
— نجران الآن (@NAJRAN_NOW) September 2, 2018