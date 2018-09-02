بالفيديو.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام السعودية

اندلع حريق هائل ظهر اليوم الأحد، في مبنى النيابة العامة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية.

ووفق ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية، فقد باشرت فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد الحريق.

السعودية.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام السعودية.. اندلاع حريق بمبنى النيابة العامة بالدمام التفاصيل http://erem.news/QhscjV #إرم_نيوز #السعودية #النيابة_العامة #الدمام_الان #الدمام Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Sunday, September 2, 2018

حريق في مبنى النيابة العامة بالمنطقة الشرقية الآن #الدمام pic.twitter.com/q6PT291xTN — ༼࿄ཽ༽f_h_الجنوبي ↓↓???? (@f_h_Gram) September 2, 2018

ولا تعرف لحد الساعة أسباب هذا الحريق، وما إذا كان قد أسفر عن ضحايا