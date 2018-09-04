باكستاني الأصل.. تعرف على سيرة شيخ أئمة الحرمين الراحل خليل القارئ‎

أسدلت وفاة شيخ أئمة الحرمين، خليل بن عبدالرحمن القارئ، يوم الاثنين، الستار على حياة حافلة لشاب باكستاني قدم إلى السعودية قبل 55 عاماً ليصبح فيما بعد من أشهر قراء القرآن فيها.

فقد ولد القارئ في منطقة “مظفر أباد” في باكستان سنة 1940، ودرس هناك على الشيخ محمد سليمان في لاهور، وعلى الشيخ قارئ أنوار الحق، وحفظ القرآن الكريم على الشيخ قارئ فضل كريم، ثم درس القراءات على قراء باكستان والتحق بأحد المعاهد فيها، وعمل في باكستان قارئا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد.

وهاجر الشيخ القارئ إلى مكة المكرمة سنة 1963، ودرّس بمسجد بن لادن بالحفائر، وبالمسجد الحرام بعد صلاة الفجر، وكان يدرس لمدرسي التحفيظ، كما درّس الشيخ محمد السبيل درساً خاصا بخلوته بالمسجد الحرام، ودرس بمعهد “الأرقم بن أبي الأرقم” بالصفا.

انتقل الشيخ خليل بعدها إلى المدينة المنورة، وعين مدرساً لمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها واختارها مقاماً تفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم قبل أن يفارق الحياة.

ويطلق على الراحل لقب شيخ أئمة الحرمين، في إشارة إلى أن ستة من تلاميذه السابقين في التحفيظ، هم أئمة للحرم المكي، بجانب طلاب آخرين معروفين في البلاد، بينهم الشيخان محمد أيوب والشيخ علي جابر.

ويوصف الشيخ القارئ بأنه رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن، وأحد المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية.

ومن المقرر أن يصلى على جثمان الشيخ الراحل بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف، ويدفن في بقيع الغرقد، بعد نعي مؤثر للشيخ الذي ارتبط اسمه منذ قدومه للسعودية أول مرة، بالقرآن الكريم.