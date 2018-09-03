وفاة شيخ أئمة الحرمين خليل القارئ

توفي، الإثنين، شيخ أئمة الحرمين الشريفين الشيخ خليل بن عبدالرحمن القارئ، الذي يعد أحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة.

ونعى الشيخ “محمد قارئ” والده قائلًا “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اليوم الإثنين الشيخ الوالد خليل عبدالرحمن القارئ، غفر الله له وثبته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين ‏الدعاء الدعاء الدعاء له”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبق” السعودية فمن المقرر أن يصلى عليه بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف، ويدفن في بقيع الغرقد.