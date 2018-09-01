ما حقيقة التدخل الخليجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟

كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، اليوم السبت، عن حقيقة التدخل السعودي والخليجي في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر الملا، لـ”إرم نيوز”، إن “بعض الجهات تروج لوجود تدخل سعودي أو خليجي في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”، نافيًا ذلك بالقول: “هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقًا”.

وأضاف الملا أن “جهات سياسية معينة، هي التي تروج هكذا أنباء كاذبة، بهدف التغطية على التدخل الإيراني الكبير في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والذي لا يمكن لأي أحد أن يخفيه”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الـ12 من أيار/مايو الماضي لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.