بعد تعمده التلاعب بالدورية.. أقصى عقوبة بحق “مفحط العيدابي” في السعودية (فيديو)

بعد تعمده التلاعب بالدورية.. أقصى عقوبة بحق “مفحط العيدابي” في السعودية (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أحالت إدارة مرور منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يمارس التفحيط في شارع عام بجوار أحد منتزهات محافظة العيدابي، إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وقال حساب المرور الرسمي على “تويتر” إن قساوة العقوبة جاءت لقاء تكرار قائد المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول لممارسة التفحيط، وتعمد تجاوزه دورية مرور رغم إطلاقها طلقات تحذيرية، حيث ألقي القبض عليه لاحقًا.

يذكر أن المقطع المتداول أظهر شخصًا يستعرض بسيارته ويمارس “التفحيط”، أمام زوار أحد المنتزهات، وحين داهمت دورية مرورية المكان وتوقفت معترضة طريقه، ورغم إطلاقها طلقات تحذيرية، تعمد المفحط الالتفاف عليها ولاذ بالفرار.

 

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