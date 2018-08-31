بعد تعمده التلاعب بالدورية.. أقصى عقوبة بحق “مفحط العيدابي” في السعودية (فيديو)

أحالت إدارة مرور منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يمارس التفحيط في شارع عام بجوار أحد منتزهات محافظة العيدابي، إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وقال حساب المرور الرسمي على “تويتر” إن قساوة العقوبة جاءت لقاء تكرار قائد المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول لممارسة التفحيط، وتعمد تجاوزه دورية مرور رغم إطلاقها طلقات تحذيرية، حيث ألقي القبض عليه لاحقًا.

مرور منطقة جازان يحيل قائد المركبة (الجيب) إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور، حيث تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة #المرور_السعودي pic.twitter.com/FhdcmVXsh6 — #المرور_السعودي (@eMoroor) August 30, 2018

يذكر أن المقطع المتداول أظهر شخصًا يستعرض بسيارته ويمارس “التفحيط”، أمام زوار أحد المنتزهات، وحين داهمت دورية مرورية المكان وتوقفت معترضة طريقه، ورغم إطلاقها طلقات تحذيرية، تعمد المفحط الالتفاف عليها ولاذ بالفرار.