حقيقة اكتشاف بئر مياه تعالج الأمراض في السعودية (فيديو)

تفاعلت إمارة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مع مقطع الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل، ويفيد بأن بئرًا تحتوي مياهًا قادرة على علاج الأمراض.

وأكدت الإمارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم عدم صحة ما ورد في الفيديو قطعيًا، مؤكدة أن البئر مغلقة منذ عامين، وطالبت الجمهور باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إدارة #العلاقات_العامة_والإعلام بالإمارة . بئر #أم_رضمه مغلق منذ عامين ، ولم يثبت #طبيا علاجه لمرضى الفشل الكلوي . pic.twitter.com/TiUFglIVJQ — إمارة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) August 30, 2018

وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في إمارة منطقة الحدود الشمالية بيانًا قالت فيه إنه: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن الحديث عن بئر مياه خاصة في مركز “أم رضمه” في منطقة الحدود الشمالية ويدعي المواطن فيه أن مياه البئر قادرة على شفاء مرضى الفشل الكلوي تود الإدارة التوضيح بأن ما ورد في المقطع غير صحيح”.

وأضاف البيان: “علمًا أن البئر المذكورة تم إغلاقها منذ عامين، وأن الترويج لمثل هذه الشائعات ونشرها بين أوساط المجتمع قد يؤثر سلبًا على صحة الفرد والمجتمع”.

وتابع البيان: “نأمل من الجميع استقاء المعلومات من المصادر العلمية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة، متمنين دوام الصحة والعافية للجميع”.

بدوره علق الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات على المقطع قائلًا: “يدور مقطع يزعم فيه ناشره أن هناك شخصًا مصابًا بفشل كلوي وشفي بعد أن شرب من ماء بئر أم رضمة ! واقول : هذا المقطع قديم له سنتين وتم وقتها ايضاح أن ذلك غير صحيح والبئر مغلقة منذ سنتين ( لا أدري من الذي ينبش مقاطع قديمة وكاذبة لاشغال الناس؟”.