أعلى قمة في السعودية.. فريق سعودي أمريكي مشترك ينهي الجدل

أعلن الاتحاد السعودي للتسلق بالتعاون مع فريق أمريكي، أن أعلى قمة جبل في السعودية “جبل فرواع” الذي يقع في مرتفعات منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال مدير العمليات في الاتحاد السعودي، ماجد الناجي، للعربية نت، إن الاتحاد السعودي للتسلق قام بتشكيل فريق مكون من مختصين من الولايات المتحدة، لهم باع طويل في مجال التسلق الدولي والوصول إلى أعلى القمم، وفريق محلي من متسلقين سعوديين.

جاء ذلك بهدف إنهاء الجدل حول أعلى قمة في السعودية، وبعد عمل طال أكثر من 5 ساعات، وتجربة وقياسات ميدانية في مرتفعات منطقة عسير، تم إعلان “جبل فرواع” بأنه القمة الأعلى في السعودية.

وأضاف أن المعلومات السابقة كانت تؤكد وجود الارتفاع الأعلى في المملكة في جبال السودة، ولذلك تمت استضافة هذا الفريق من قبل الاتحاد السعودي للتسلق، بينهم الأخوان الأمريكيان، ماثيو وإريك غلبرتسن، في أول فعالية رسمية للاتحاد؛ لتحديد الرقم الدقيق الأعلى قمة في السعودية، برفقة مجموعة من المتسلقين المحليين، إذ تسلق الفريق جبلي “السودة” و”فرواع” اللذين يقعان على بعد ساعة ونصف الساعة، جنوب مدينة أبها بجوار مدينة الحرجة”.

وأضاف: “يسعى الأخوان غلبرتسن إلى تسلق القمم الأعلى في جميع أنحاء العالم، وزاروا قبل مجيئهم للمملكة أكثر من 110 دول؛ لتوثيق القمة الأعلى في كل دولة، عبر استخدامهم لأجهزة دقيقة بعد تسلقهم الجبال شخصيًا”.

ويستخدم الأخوان غلبرتسن جهازًا خاصًا يعمل على نظام GNSS وعلى أقمار صناعية خاصة مختلفة عن نظام GPS، ويقيس الارتفاعات بدقة وبنسبة خطأ لا تتجاوز 10 سنتيمترات.

ووفقًا للقياسات التي قام بها الأخوان غلبرتسن، خلص الاتحاد إلى أن جبل فرواع هو القمة الأعلى في المملكة، بعد أن كشفت القياسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، فيما بلغ ارتفاع أعلى نقطة في جبل السودة 3007 أمتار، بفارق مترين بين الجبلين، وهذه هي النتيجة النهائية التي تم التوصل إليها؛ لأن أهم ما في المشروع الوصول لأعلى نقطة، حيث إن السعودية كانت الدولة رقم 111 التي تم الوصول إليها”.

ويهدف الاتحاد السعودي للتسلق إلى توسيع قاعدة ممارسي رياضة التسلق في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم، ودعم المواهب المحلية؛ لتمثيل المملكة في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إقامة فعاليات ومبادرات تستهدف إشراك المجتمع وتعريفه برياضة تسلق الجبال.