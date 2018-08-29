من هي أرادانا كوالا مديرة قطاع السياحة الجديدة بمشروع “نيوم” ؟

أعلنت إدارة مشروع مدينة “نيوم” السعودية، اليوم الأربعاء، تعيين الخبيرة البريطانية من أصل هندي أرادانا كوالا في منصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في “نيوم“.

وحصلت أرادانا على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “Ecole hôtelière de Lausanne” المرموقة في سويسرا، كما درست في جامعة “كورنال” في نيويورك.

وشغلت منصب الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة “أبتاميد بارتنرز” الاستشارية الاستراتيجية في مجال الضيافة والسياحة، والتي تقدم الاستشارات للمكاتب العائلية والحكومات والمستثمرين والمنظمات الدولية والقادة الآخرين الذين يشكلون عالم السياحة.

وبحسب موقع “هوسبيتالتي دوت نت”، تعتبر أرادانا التي تتكلم عدة لغات، خبيرة عالمية في مجال السفر والسياحة وقطاع الضيافة، وفي العام 2017، حصلت على جائزة “أيقونة القرن الحادي والعشرين” بالتعاون مع CNBC وكلية لندن للاقتصاد.

وفي العام 2014، اختيرت الخبيرة كوالا من قِبل مجلة “بيلان” الاقتصادية السويسرية كواحدة من أكثر 50 شخصية شابة مؤثرة، والتي من المرجح أن تحدد مستقبل صناعة السياحة والضيافة.

وتعتبر السيدة ناشطة شغوفة تدافع عن استخدام السياحة كقوة ناعمة، فضلًا عن حاجة الصناعة إلى المزيد من القيادات النسائية، وتؤمن أن إمكانات السياحة الهائلة يمكن تسخيرها للتعامل مع بعض أكثر تحديات العالم إلحاحًا، بما في ذلك النمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، وإدارة الموارد، والحفاظ على البيئة، وتعزيز مجتمع أكثر تسامحًا وسلمية.

وعادة ما تكون مشورة أرادانا ثورية في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السفر والسياحة والضيوف، كما أنها تقدم استشاراتها بانتظام إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء السياحة، كما أجرت مقابلات مع مئات من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين العالميين حول التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع.

يُذكر أن شركة “أبتاميد بارتنرز” تقدم المشورة لأكثر من 70 دولة، تمتد عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث توفر التوجيه والبصيرة الهامة التي تترجم إلى نمو تجاري ملحوظ.

وتتمتع أرادانا بعضوية “المجلس الاستشاري العالمي” وفي اللجنة التوجيهية في “منتدى السياحة العالمي” في لوسرن، وهي هيئة استراتيجية عالية المستوى تركز على حل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة.

وهي رئيس مجلس إدارة “القمة العالمية للسياحة الإفريقية”، والتي تضم أبرز المشغلين والمستثمرين في الصناعة لتطوير مشاريع سياحية جديدة في جميع أنحاء إفريقيا.

وعملت سابقًا في شركة “جونز لانغ لاسال”، وهي أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، وتغطي أسواق المملكة المتحدة والبنلوكس والأسكندنافية، فضلًا عن تقديم الاستشارات الاستراتيجية في أوروبا وآسيا.

كما تساهم أرادانا في إدارة جمعيات خيرية متعددة تعمل على الجمع بين شغفها تجاه إفريقيا؛ بهدف تعليم الأطفال.