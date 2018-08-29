مشروع نيوم يعلن عن تعيين “أرادانا كوالا” مديرة تنفيذية لقطاع السياحة

مشروع نيوم يعلن عن تعيين “أرادانا كوالا” مديرة تنفيذية لقطاع السياحة

فريق "نيوم" يعرب في تغريدة عن سروره وترحيبه بها للعمل في "نيوم" وجهة المستقبل.

المصدر: فريق التحرير

أعلن مشروع “نيوم“، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن تعيين السيدة أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في “نيوم“.

وجاء في التغريدة: “يسر فريق الإعلان عن تعيين السيدة/ أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم. نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل”.

من جهته، قال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، في تغريدة بموقع ” تويتر”: “سنعمل مع السيدة أرادانا كوالا، لتصبح (نيوم) وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل”.

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