مشروع نيوم يعلن عن تعيين “أرادانا كوالا” مديرة تنفيذية لقطاع السياحة

أعلن مشروع “نيوم“، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن تعيين السيدة أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في “نيوم“.
وجاء في التغريدة: “يسر فريق #نيوم الإعلان عن تعيين السيدة/ أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم. نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل”.
يسر فريق #نيوم الإعلان عن تعيين السيدة/ أرادانا كوالا لمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم. نرحب بالسيدة أرادانا في نيوم وجهة المستقبل. pic.twitter.com/qkxw71cdNP
— NEOM (@discoverneom) August 29, 2018
من جهته، قال المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، في تغريدة بموقع ” تويتر”: “سنعمل مع السيدة أرادانا كوالا، لتصبح (نيوم) وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل”.
"سنعمل مع السيدة/ أرادانا لتصبح #نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل". المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم pic.twitter.com/r6CKmfdW80
— NEOM (@discoverneom) August 29, 2018