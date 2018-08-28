مجلس الوزراء السعودي يؤجل اجتماعه الأسبوعي

أجَّل مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي المقرر، لتغيب القرارات التي تصدرها الحكومة السعودية منتصف كل أسبوع، والتي تحظى بترقب ومتابعة كبيرين في البلاد.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح سبب عدم عقد الاجتماع في موعده الدوري المقرر كل يوم ثلاثاء، فيما لم تنشر وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أي أخبار للمجلس واجتماعه، وصور الحاضرين فيه، كما اعتادت كل أسبوع.

وقال الصحفي السعودي المعروف، ونائب رئيس التحرير في صحيفة “سبق” المحلية التي توصف بالمقرّبة من الحكومة، عبدالله البرقاوي:”إن التأجيل قد يرتبط بعطلة عيد الأضحى المبارك والتي انتهت يوم الاثنين”.

وكتب البرقاوي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” ردًا على أحد المتابعين:”جرت العادة أن يستأنف #مجلس_الوزراء جلساته في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي بعد إجازة العيد، لذلك من المتوقع أن تُعقد أولى الجلسات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء المقبل”.

جرت العادة ان يستأنف #مجلس_الوزراء جلساته في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي بعد إجازات العيد.

لذلك متوقع ان تعقد أولى الجلسات بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى يوم الثلاثاء القادم.https://t.co/R0mmuX0Vq0 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 28, 2018

وعقد المجلس الذي يرأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاته الأخيرة في منطقة مشروع نيوم، وهو مشروع عملاق يمتد إلى خارج حدود المملكة، لتصل أجزاء منه إلى مصر والأردن.

وبدأ مجلس الوزراء السعودي بالاجتماع أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء منذ عام فقط، بعد أن ظل لسنوات يجتمع يوم الاثنين، في تغيير يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للأمانة العامة للمجلس، والجهات الحكومية الأخرى، للتحضير للجلسة، وتعزيز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات المملكة.

وتبدأ أيام العمل الرسمي في الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية كافة، من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ويترقب السعوديون باهتمام بالغ جلسات الحكومة الأسبوعية التي يرأسها العاهل السعودي شخصيًا، أو وليّ عهده، إذ يمس الكثير من القرارات التي تصدر عن الاجتماعات التي يحضرها الوزراء معيشة أبناء أكبر بلد خليجي بشكل مباشر.