بالفيديو.. حادث سير نسائي مروع بالسعودية ومصرع سيدة

تسبب حادث مروّع في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية بإصابة قائدة المركبة ووفاة مرافقتها.

ووفق موقع “أخبار 24” المحلي، فإن حادث التصادم وقع مساء الجمعة الماضي بمنطقة حائل.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع على تقاطع أحد الطرق بين سيارتين في إحداهما سيدتان؛ ما أدى إلى وفاة المرافقة، وإصابة الأخرى التي كانت تتولى القيادة، وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة.

وقال أحد الشهود، إن المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان ساعدوا رجال الدفاع المدني في استخراج جثة المرأة العالقة تحت السيارة. فيما وثق مقطع فيديو متداول سيارة السيدة التي تضرَّرت بشكل كبير.

وتم أداء صلاة الجنازة على المتوفاة ومواراة جثمانها الثرى عصر السبت الماضي، فيما لا تزال المصابة تتلقى العلاج.