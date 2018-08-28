للمرة الأولى.. فتاة تسرق سيارة في الدمام السعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما بدا أنه عملية سرقة سيارة في الدمام، من المرجح أن تكون أول حادثة سرقة لسيارة تسجل بحق امرأة في السعودية التي سمحت أخيرًا للنساء بقيادة السيارات.

وبحسب مقطع الفيديو، ترجل مواطن من سيارته قاصدًا أحد المحلات التجارية تاركًا محرك السيارة يعمل، فيما سارعت امرأة بالنزول من سيارة كانت متوقفة بالقرب من المحل التجاري، وصعدت إلى سيارة المواطن لتقودها إلى جهة غير معلومة.

ونقلت صحيفة “اليوم” المحلية عن سائق السيارة أنه قال في بلاغ لشرطة شمال الدمام بعد أن شاهد كاميرا أحد المحلات التجارية، إنه تفاجأ بسرقة سيارته من قبل إحدى الفتيات، ولم يتأكد من ذلك، إذ تفيد مصادر بأن السارق من الممكن أن يكون متنكرًا بزي سيدة.

وكانت شرطة شمال الدمام تلقت شكوى من المواطن تفيد بسرقة سيارته، وتم أخذ جميع بيانات السيارة الأخرى والتي كانت مشاركة بجريمة السرقة، وتم تمرير جميع البيانات إلى الجهات ذات الصلة للتحرّي الكامل عنها وعن صاحبها.