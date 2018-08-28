طبيب عربي يعتدي على متطوعة سعودية لخدمة الحجاج ويهشم وجهها

فتحت النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا مع طبيب مقيم يحمل جنسية عربية، بعد اعتدائه على متطوعة من منسوبي الكشافة لخدمة الحجاج مسببًا لها كسرًا بالأنف، ونزيفًا وجروحًا في الوجه، وذلك بعد خلاف نشب بينهما أثناء نزولهما من حافلة.

وقال مصدر أمني إن “مواطنة سعودية، تعمل متطوعة في الكشافة لخدمة الحجاج بالمسجد الحرام، تعرضت لكسر في الأنف، وجروح في الوجه، وذلك بعد أن تهجَّم عليها طبيب يحمل جنسية عربية، الجمعة الماضي”، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وأوضح المصدر أن “إحدى المواطنات -ولدى مغادرتها عملها التطوعي في الحرم المكي الشريف، وفي طريق عودتها إلى منزلها- استقلت حافلة النقل العام، وعند توقّفها، وإذ كانت تهم بالنزول، أمرها أحد المقيمين من جنسية عربية، ويعمل طبيبًا، بالهبوط بسرعة، وكان أمامها رجال، ففضلت التريث حتى خروجهم، كي لا يحصل تدافع. وعندها حدث خلاف ومشادة كلامية بينها وبين الطبيب، واحتدم النقاش، فقام الطبيب بالاعتداء عليها، فحاولت الدفاع عن نفسها، ورميه بكيس بلاستيكي، فتهجَّم عليها مرة أخرى بعنف، فهشَّم وجهها مستخدمًا آلة حادة؛ ما تسبب بكسر أنفها ونزيف وجروح في الوجه، كما انكشف حجابها”.

ولاحقًا، تمكن المتواجدون من السيطرة على الطبيب، وإنزاله من الحافلة بالقوة حتى وصلت دوريات الأمن، وألقت القبض عليه.

وأحيلت أوراق القضية للنيابة العامة، وبعد التحقيق اعترف الجاني بفعلته، فيما استكملت الإجراءات القانونية في الواقعة.