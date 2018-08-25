سعود القحطاني يكشف حقيقة شرائه قطيع إبل بمليار ريال

نفى طرفا شائعة بيع قطيع من الإبل في السعودية، بمبلغ مالي كبير جداً وغير مسبوق في تاريخ بيع مزايين الإبل في المملكة، بعد أن قال مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن رجل الأعمال، عمير القحطاني، باع (منقية الإبل الوضح) لعضو الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بمبلغ مليار ريال.

وسارع القحطاني إلى نفي تلك الشائعات، وقال في رده على سؤال لأحد متابعي حسابه في موقع “تويتر” “الخبر غير صحيح يالغالي جملة وتفصيلًا. وبكل الأحوال الي عند ابن العم العزيز الشيخ عمير عندي والي عندي عنده والحلال واحد ولكن لا صحة اطلاقًا لهذه الشائعات ولا أصل لها من الأساس. والله يبارك له بحلاله وماله وذريته”.

الخبر غير صحيح يالغالي جملة وتفصيلًا. وبكل الأحوال الي عند ابن العم العزيز الشيخ عمير عندي والي عندي عنده والحلال واحد ولكن لاصحة اطلاقًا لهذه الشائعات ولا أصل لها من الأساس. والله يبارك له بحلاله وماله وذريته. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 25, 2018

كما نقلت وسائل إعلام وحسابات إخبارية سعودية، عن رجل الأعمال العمير، نفيه بيع منقيته التي حصلت على جائزة النخبة، والمركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل في فئة الـ100 وضح في النسخة الأخيرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لاسيما “تويتر” واسع الاستخدام عند مواطني المملكة، قد انشغلت بخبر صفقة البيع ومن ثم نفيه، إذ للإبل ومزايينها ملايين العشاق والمتابعين في أكبر بلد خليجي.

وكتب أحد المعلقين على شائعة البيع قبل اتضاح عدم صحتها “هذي منقية ابل عند رجل الأعمال؛ عمير القحطاني، ابل تسر العين ومن الإبل النوادر ف الجزيرة العربية من حيث الزين الله يبارك ل راعيها.. وطلع كلام أن الوزير سعود القحطاني شراها من عمير القحطاني بمليار.. وزعلوا القحاطين على البيعة، لأنهم يبون عمير يشارك بها السنة ذي ف المزاين”.

هذي منقية ابل عند رجل الاعمال ؛ عمير القحطاني ابل تسر العين ومن الابل النوادر ف الجزيره العربيه من حيث الزين الله يبارك ل راعيها .. وطلع كلام ان الوزير سعود القحطاني شراها من عمير القحطاني بمليار .. وزعلو القحاطين على البيعه ، لأنهم يبون عمير يشارك بها السنه ذي ف المزاين — شلاخه ✖️الرمز أمر〽️ (@sarah_qh33) August 25, 2018

وقال مغرد آخر يعرف حسابه بـ “مهتم في الابل” في تغريدة قام بحذفها عقب نفي شائعة البيع “من إيد نشيط ل إيد أنشط، لقد اشترا معالي المستشار سعود القحطاني منقية الوضح لصاحبها عمير بن فهد القحطاني الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز وتم اعتماد صاحب النظرة الثاقبة محمد بن فهاد بن جخدب وكيلاً لها”.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتماماً رسمياً متزايداً بتربية تلك الحيوانات من خلال ترقيمها والإشراف عليها وتنظيم المهرجانات لها.

وتحظى منافسات المزايين، بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويحظى مالك الإبل التي تشارك في تلك المنافسات بدعم كبير من أقاربه وأبناء قبيلته، فيما تنظم احتفالات عارمة عقب الفوز في أي منافسة.