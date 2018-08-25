ما حقيقة اعتقال السعودية شيخ قبيلة عتيبة؟

تناقلت وسائل إعلام قطرية وإيرانية، مزاعم عن اعتقال السلطات السعودية شيخ قبيلة “عتيبة” فيصل بن سلطان بن جهجاه، وهو ما تم نفيه منه شخصيًا ومن عدد من الشخصيات السعودية البارزة.

وقال بن جهجاه، معلقًا على نبأ اعتقاله، “ما هذه إلا إشاعة حقوقية شخصية مقصودة من قبل قناة الجزيرة، ويحاسب عليها القانون .. ونشرهم لهذا الخبر هو دليل واضح وصريح على عدم المصداقية وفقدان للأمانة الإعلامية وعداوة معلنة.

(( لا صحة لما نشرته قناة الجزيرة

وننفي الخبر )) … وما هذه إلا إشاعة حقوقية شخصية مقصودة من قبل قناة الجزيرة ويحاسب عليها القانون .. ونشرهم لهاذا الخبر هو دليل واضح وصريح على عدم المصداقية وفقدان للأمانة الإعلامية وعداوة معلنة .. — ???????? فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) August 24, 2018

وكان الأمير السعودي خالد بن عبدالله آل سعود، قد نفى من جهته مزاعم اعتقال بن جهجاه، قائلًا في تغريدة بتويتر: “وصل بكم الإفلاس يا #خلايا_عزمي لهالحد؟ حالتكم صعبة، على فكرة طفلين من عتيبة يمكنهم احتلالكم في ثلث ساعة.”

#اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه وصل بكم الإفلاس يا #خلايا_عزمي لهالحد؟ حالتكم صعبة، على فكرة طفلين من عتيبة يمكنهم إحتلالكم في ثلث ساعة ???? — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) August 22, 2018

وفي كل ما تناقلته وسائل الإعلام القطرية والإيرانية جرى تجاهل الإشارة للنفي، في مؤشر على محاولات استهداف المملكة والنيل منها وانتقادها بكافة السبل وفقا لمعلقين بمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن عتيبة تعد من أشهر وأكبر قبائل الجزيرة العربية، ويعودون بأصولهم إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وأكدت حسابات عديدة تابعة لقبيلة عتيبة أن بن جهجاه، متواجد في قصره بالرياض، ولا صحة لاعتقاله المزعوم.