حجاج: هذا ما دفع الحاج العراقي للقفز في الصحن المكي

نسبت تقارير محلية عراقية، إلى المتحدث باسم بعثة الحج العراقية حسن فهد الكناني، بيانا قال فيه إن الحاج الذي لقي حتفه في الصحن المكي يدعى حسين حميد الحيدري، من مواليد 1975 ومن سكان العاصمة بغداد، دون معرفة أسباب إقدامه على الانتحار.

كما نسبت تلك التقارير للكناني قوله إنه “وفقا لحجاج عراقيين في نفس الفندق الذي يسكن به الحاج المنتحر، فإنه يعاني من اضطرابات عصبية نتيجة وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر”.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث انتحر شخص في يونيو/حزيران الماضي بإلقاء نفسه من الدور العلوي لصحن المطاف.

ويبلغ عدد الحجاج العراقيين بالموسم الحالي 38 ألف حاج وحاجة، موزعين على المحافظات وفق التعداد السكاني.

وقالت بعثة الحج العراقية، إنها ستطلب من الجانب السعودي، الحصول على مقطع فيديو يوثق انتحار أحد حجاجها في الحرم المكي، لكشف تفاصيل الحادثة النادرة لأول حاج عراقي يلقى حتفه انتحاراً وفق التوقعات الأولية.

وأوضح بيان نشره موقع “الهيئة العليا للحج والعمرة” في العراق، أن رئيس بعثة الحج العراقية، الشيخ الدكتور خالد العطية، وجه بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الجانب السعودي في قضية انتحار الحاج العراقي، لغرض الحصول على تقرير الطب العدلي السعودي والتصوير الفيديوي من داخل الحرم المكي الشريف لحالة الانتحار”.