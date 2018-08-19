سيدة مغربية تحاول الانتحار بسبب أضحية العيد

أقدمت سيدة خمسينية في المغرب على الانتحار، بعد رفض زوجها شراء أضحية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودفعت مشادة كلامية بين الزوجة القاطنة في إقليم “اشتوكة أيت باها” وزوجها، إلى محاولة الانتحار عبر إلقاء نفسها في بئر يصل عمقها إلى 30 مترًا.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، تم إنقاذ السيدة، من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة للإقليم، الذين وصلوا لعين المكان لنقلها للمستشفى بمدينة “اكادير”، لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.

وأضحية العيد، هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق.