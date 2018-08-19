تسمم جماعي للاعبي خريبكة وطنجة المغربيين قبل مباراتهما في دورة ودية

أصيب لاعبو اتحاد طنجة المغربي لكرة القدم، بتسمم غذائي، داخل مقر إقامتهم بمدينة فاس، على خلفية مشاركتهم في دوري الهزاز، الذي ينظمه فريق المغرب الفاسي.

وحسب موقع “كشك” المغربي، نقلًا عن مصادره، فقد حدث تسمم جماعي للاعبي الفريق إثر تناولهم إحدى الوجبات، بأحد الفنادق بمدينة فاس، وأنه تم نقل عناصر الفريق، لأقرب مصحة تابعة للمدينة، لتلقي العلاجات الأولية.

وأكدت المصادر نفسها، أن التسمم الغدائي أصاب -أيضًا- بعضًا من عناصر فريق خريبكة، المتواجدين بالفندق نفسه، للمشاركة في البطولة الودية.

وخلف الخبر موجة استياء عارمة لدى صفوف مشجعي الفرق المغربية، وكذلك داخل المعسكر الرياضي، تخوفًا من تسجيلات حالات تسمم خطيرة أخرى، تفسد استعدادات اللاعبين والجماهير للبطولة المنتظرة.

وتم فتح تحقيق في الحادث، من قبل عناصر الشرطة التابعة لمدينة فاس، لمعرفة الأسباب وراء هذا التسمم.

وكان كلا الفريقين خاض مباراة نصف النهائي وانهزم فيها، وكان من المنتظر أن يخوض الفريقان -اليوم- مباراة الترتيب فيما بينهما، غير أنه يرجح أن تلغى المباراة نظرًا للحالة الصحية للاعبين.