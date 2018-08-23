بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح موسم الحج في تقليد يعود لقرون

بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح موسم الحج في تقليد يعود لقرون

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

بدأ السعوديون، اليوم الخميس، احتفالاتهم بنجاح موسم الحج هذا العام دون تسجيل حوادث أو أوبئة بين حجاج بيت الله الحرام، الذين أنهوا مناسك الفريضة الأساسية وبدأ بعضهم بمغادرة المملكة.

ونجح نحو ربع مليون موظف ومتطوع مدني وعسكري، في تأمين وخدمة قرابة 2.4 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة من الحرم المكي ومشعر منى ومشعر عرفات ومزدلفة دون تسجيل حوادث تدافع أو أوبئة.

واعتاد سكان المملكة كل عام الاحتفال بجهود بلادهم في إدارة الحج واستقبال ضيوف البيت العتيق بعد انتهاء مناسكه الرئيسية، إذ يستمر الموسم فعليًا لأسابيع مع بقاء كثير من الحجاج في الحرم المكي لأيام أخرى وانتقالهم إلى المدينة المنورة قبل مغادرة المملكة.

ويرتبط احتفال السعوديين بنجاح موسم الحج بتقليد خدمة الحجاج القديم والذي تضرب جذوره بعيدًا في تاريخ شبه الجزيرة العربية حتى ما قبل ظهور الدعوة الإسلامية، عندما كان أبناء قبائل مدينة مكة المكرمة يتساعدون في خدمة الحجاج ويتفاخرون بذلك، قبل أن تصبح تلك المهمة ذات طابع إسلامي عندما دعا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل أكثر من 1400 عام إلى ترك كل عادات الجاهلية إلا سدانة وسقاية الحجاج.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الحديث عن نجاح موسم الحج تغريدات أبناء المملكة الذين جذبتهم التصريحات الرسمية للمسؤولين عن إدارة موسم الحج بقطاعاته الأمنية والصحية والخدمية، والذين أكد جميعهم نجاحهم في المهام الموكلة لهم في خدمة الحجاج وتأمينهم.

وبتغريدات مكتوبة أو بصور وفيديوهات، عبّر السعوديون عن مشاعرهم بنجاح بلادهم في إنهاء الموسم السنوي بنجاح، فيما تصدرت الإشادات برجال الأمن العاملين في الحج تغريدات المحتفلين، إذ توثق الصور والفيديوهات كل عام دورًا خدميًا كبيرًا لرجال الأمن في مساندة الحجاج ومساعدتهم، لا سيما كبار السن منهم.

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