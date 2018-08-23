بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح موسم الحج في تقليد يعود لقرون

بدأ السعوديون، اليوم الخميس، احتفالاتهم بنجاح موسم الحج هذا العام دون تسجيل حوادث أو أوبئة بين حجاج بيت الله الحرام، الذين أنهوا مناسك الفريضة الأساسية وبدأ بعضهم بمغادرة المملكة.

ونجح نحو ربع مليون موظف ومتطوع مدني وعسكري، في تأمين وخدمة قرابة 2.4 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة من الحرم المكي ومشعر منى ومشعر عرفات ومزدلفة دون تسجيل حوادث تدافع أو أوبئة.

واعتاد سكان المملكة كل عام الاحتفال بجهود بلادهم في إدارة الحج واستقبال ضيوف البيت العتيق بعد انتهاء مناسكه الرئيسية، إذ يستمر الموسم فعليًا لأسابيع مع بقاء كثير من الحجاج في الحرم المكي لأيام أخرى وانتقالهم إلى المدينة المنورة قبل مغادرة المملكة.

ويرتبط احتفال السعوديين بنجاح موسم الحج بتقليد خدمة الحجاج القديم والذي تضرب جذوره بعيدًا في تاريخ شبه الجزيرة العربية حتى ما قبل ظهور الدعوة الإسلامية، عندما كان أبناء قبائل مدينة مكة المكرمة يتساعدون في خدمة الحجاج ويتفاخرون بذلك، قبل أن تصبح تلك المهمة ذات طابع إسلامي عندما دعا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل أكثر من 1400 عام إلى ترك كل عادات الجاهلية إلا سدانة وسقاية الحجاج.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الحديث عن نجاح موسم الحج تغريدات أبناء المملكة الذين جذبتهم التصريحات الرسمية للمسؤولين عن إدارة موسم الحج بقطاعاته الأمنية والصحية والخدمية، والذين أكد جميعهم نجاحهم في المهام الموكلة لهم في خدمة الحجاج وتأمينهم.

وبتغريدات مكتوبة أو بصور وفيديوهات، عبّر السعوديون عن مشاعرهم بنجاح بلادهم في إنهاء الموسم السنوي بنجاح، فيما تصدرت الإشادات برجال الأمن العاملين في الحج تغريدات المحتفلين، إذ توثق الصور والفيديوهات كل عام دورًا خدميًا كبيرًا لرجال الأمن في مساندة الحجاج ومساعدتهم، لا سيما كبار السن منهم.

#نجاح_حج_١٤٣٩

اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا ???????????? pic.twitter.com/XJudcjOksF — خالد بن عبدالله آل سعود ???????? (@Kafalsaud78) August 23, 2018

اللهم لك الحمد على نجاح حج هذا العام وسلامة ضيوف الرحمن ، وجزى الله خيرا القائمين على خدمة الحجيج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الشريفين وولي عهده ، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه .#نجاح_حج_١٤٣٩ — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) August 23, 2018

نطلق هذا الوسم؛ شكرًا لله تعالى الذي قيض #المملكة_العربية_السعودية لخدمة #بيت_الله_الحرام ، واستشعارا بجهود أكثر من ٢٥٠ ألفا شاركوا في خدمة #حج_١٤٣٩هـ ، وتطلعا للمزيد -بإذن الله تعالى- في العام القادم.#رسائل_شكر_لمن_خدم_فريضة_الحج pic.twitter.com/E9CNFbHMQs — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) August 23, 2018

٠ شكراً من القلب لكل من ساهم في #نجاح_حج_١٤٣٩ ..

ومسيرة تطوير الحج والارتقاء بالأفكار والمشاريع لهذا التجمع العالمي لن تتوقف ، فهي في أولويات اهتمام قيادتنا حفظها الله.. ٠ — عبدالله المديفر (@almodifer) August 23, 2018

#نجاح_حج_١٤٣٩

اللهم لك الحمد حتى ترضى

ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

بداخلي كمية فخر كبيرة جدًا بهذا الوطن وأبنائه

والصور أبلغ من ألف تغريدة ???? pic.twitter.com/4SdKv1sosv — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) August 23, 2018

نحمد الله على #نجاح_حج_١٤٣٩

نرفع التهنئة للقيادة الرشيدة ونشكرها على دعمها واهتمامها وتسخيرها للإمكانيات ومتابعتها وحرصها الكبير.

جهود مشرفة بذلت لخدمة ورعاية #ضيوف_الرحمن.

كل الشكر للعاملين في جميع القطاعات العاملة بالحج على تفانيهم واخلاصهم ومهنيتهم العالية. pic.twitter.com/DReSKKaFYd — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 23, 2018

#نجاح_حج_١٤٣٩

الحمدلله فضل من الله عز وجل ثم همه وأشراف من القيادة الرشيدة .. وإخلاص وتفاني من قبل رجال الأمن وكافة المشاركين من الابطال

نحمد الله على نجاح حج هذا العام

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زادكم الله عزاً وأدامكم الله فخراً للأمة العربية والإسلامية . pic.twitter.com/fo8DUzeSql — ﮼ 3.Gh (@AbdulazizGh72) August 23, 2018

في موقف إنساني..

رجل أمن يُمضي 3 ساعات مشياً لإيصال حاجة ضلت مخيمها وترفع كفيها داعية له فيما بادرها بقبلة على رأسها قائلاً: أنتِ في مقام والدتي. #صهيلنا #العالم_في_قلب_المملكة #نجاح_حج_١٤٣٩ pic.twitter.com/zjUeDSltfn — صهيل (@SaheelKSA) August 23, 2018