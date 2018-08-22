“سيلفي الجمرات” أبرز لقطات أيام التشريق في منى خلال الحج (صور)

لفت بعض الحجاج الأنظار إليهم اليوم وأمس، خلال شعيرة رمي الجمرات في موسم الحج في منى السعودية، حيث يؤدي الفريضة هذا العام أكثر من 2.37 مليون حاج.

وتداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل صورًا لحجاج يلتقطون صور “سيلفي” خلال رمي الجمرات، وعلامات الابتهاج بادية على وجوههم.

وتدفق أكثر من مليوني حاج من 165 دولة، على “جسر الجمرات”، أمس الثلاثاء، لرمي جمرة العقبة الكبرى في ختام مناسك الحج قبل العودة إلى مكة لاستكمال الشعائر.

ويحرص كثير من الحجاج على توثيق مراحل الحج بهواتفهم النقالة وكاميراتهم خلال أيام الحج، فيما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمثل تلك الصور التي ينشرها الحجاج وغيرهم.

وكانت السعودية أقامت جسر الجمرات، المؤلف من ثلاثة طوابق، لتسهيل رمي الجمرات على الحجاج وتخفيف التكدس بعد حوادث دهس سابقة.

ونشرت المملكة أكثر من 130 ألفًا من قوات الأمن والمسعفين، كما تستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة المسيرة للحفاظ على النظام.