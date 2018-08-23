بعد تداول مقطع فيديو يوثق تكدس الذبائح.. قرار أميري بإغلاق نهائي لمسلخ في مكة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، خالد الفيصل، بإغلاق مسلخ المعيصم بشكل نهائي؛ بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد فيه، وانعدام الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس غياب النظافة خلال ذبح الأضاحي في المسلخ.

ووثق أحد المواطنين المقطع وهو ينتقد غياب النظافة عن المسلخ، ويقول “وينك يا خالد الفيصل وينك؟ بالله عليك هذه مكة؟”، وبعدها سأل عن اسم المسلخ، حيث أجابه أحدهم أنه مسلخ المعيصم المركزي.

وعرض المواطن القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات والعمالة التي تعمل في ظروف غير صحية، كما وثق القذارة التي ملأت أرضية المسلخ بشكل كبير.

وكان المواطن قد ذكر أنه وثق المقطع في أول أيام العيد.