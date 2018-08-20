مشاهد تظهر شدة العاصفة المطرية بمكة ‎المكرمة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو التي توثق الحالة الجوية التي مرَّت بها مكة المكرمة يوم أمس.

وقد أظهرت بعض المقاطع مشاهد مروّعة من شدة الرياح الهابطة، حيث ألحقت العاصفة بعض الأضرار في الخيم التي تم نصبها في مشعر منى؛ ليقيم فيها الحجاج الذين يزيد عددهم على مليوني حاج، استعدادًا للتوجه إلى صعيد عرفات، حيث تطايرت الخيم بفعل الرياح الهابطة والأمطار الشديدة.

#مكه_الان ????#فيديو يوثق تضرر بعض مخيمات الحجاج في منى نتيجة الرياح الهابطة pic.twitter.com/WlhphBiRGB — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 19, 2018

وأطلقت السلطات في مزدلفة النداءات المتكررة للحجاج بإخلاء الخيم، خوفًا من تعرّضهم لأي أذى نتيجة الرياح الشديدة.

وقد أظهر مقطع فيديو انتشر على “تويتر” حجاجًا يتراكضون لإخلاء الخيم لحظة اشتداد سرعة الرياح.

#مكه_الان ????

لحظة إطلاق النداء بإخلاء المخيمات في مزدلفة خلال العاصفة التي أثرت عليهم مساء اليوم pic.twitter.com/3X8BmSTEvb — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 19, 2018

وأظهر مقطع فيديو آخر الرياح الهابطة وقد أدت إلى تحطيم الأشجار؛ ما تسبب في إلحاق أضرار في إحدى السيارات.

#مكه_الان ????

مشهد مروع يبين كيف حطمت الرياح الهابطة الأشجار وألحقت الضرر في احدى السيارت في #مكة_المكرمه أمس #يوم_عرفه pic.twitter.com/yWb6iFg1sp — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 20, 2018

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت يوم أمس تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى.

غير أن العاصفة التي ضربت مكة لم تتسبب في وقوع خسائر أو إصابات بين الحجاج.

واليوم الاثنين، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة.