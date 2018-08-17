السعوديون يشيعون الإعلامي الفهيد في الرياض (فيديو وصور)

شارك مئات من السعوديين، عصر اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الإعلامي السعودي الراحل فهد الفهيد، في العاصمة السعودية الرياض.

وأدت جموع غفیرة صلاة الجنازة على الإعلامي الفھید بعد صلاة العصر الیوم الجمعة، في مدينة الرياض بجامع الجوھرة البابطین بحي الیاسمین، وفقًا لموقع “أخبار 24” الإلكتروني.

وأظھرت صور ومقطع فیديو من المسجد امتلاءه بالمصلین، من المواطنین وزملائه في العمل والإعلامیین، الذين جاؤوا للصلاة علیه ووداعه إلى رحمة الله.

وتوفي الإعلامي الفهيد بعد تعرضه لحادث سير في أحد طرقات العاصمة البريطانية لندن، حيث تم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.